再度撞見路倒 熱心弟今年第二度路邊施救

成育中今年第二度對路倒民眾伸出援手。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-04 15:21:44

〔記者徐聖倫／新北報導〕46歲李姓男子日前在新北市新店騎單車結束後坐在某超商外休息，但李男突然應聲倒下，超商內店員，正是9個月前在北新國小徒手CPR，救回1名跑步暈倒民眾16歲的成育中，這次他也依舊第一時間出店門趕緊施以CPR救援，但仍救不回李男。不過成育中的行為仍舊受消防人員讚許。

據了解，李男於2日上午10時許外出騎單車，李男行經新店區北新路一段某超商感到體力不足，遂坐在超商外稍事休息，沒想到這一坐李男突然面朝下倒下，路過民眾趕緊報警，還有民眾也通知超商內的成育中一起前往協助，成育中一看到此景，立刻蹲下身，對李男施以CPR急救，直到消防人員趕抵接手。

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李男在消防人員趕抵後曾一度抓住消防人員的腳，本以為他在成育中的急救下狀況好轉，但伸手一摸，仍無脈搏、心跳，送醫後仍不治，初步看來李男為心肌梗塞導致死亡。

今年2月，成育中在夜間的北新國小見到1名跑步昏厥的民眾，立刻對其施以CPR，成育中不但熱心，且CPR動作標準確實，而路過民眾也多半充滿熱心，紛紛協助開手電筒為成育中補足光源，在第一時間施救下，昏厥民眾順利被救回。

這次成育中依舊熱心，雖然沒有救回李男，但第一時間施救救活率絕對大大提高。新北市消防第4大隊呼籲，越多民眾會CPR，能夠避免憾事發生的成功率則越高。

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