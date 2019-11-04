冒用他人身分證字號訂火車票 代購男判刑3個月

基隆地方法院審理後，認定陳男觸犯偽造私文書罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2019-11-04 13:59:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子在網路上po文表示可以幫民眾代購火車票，去年底接獲劉姓男子訂單後，竟假冒曾姓男子身分，利用其身分證字號上網訂了3筆車票，但卻未符合劉男需求，雙方發生糾紛，鬧上警局案件因而曝光。基隆地方法院審理後，認定陳男觸犯偽造私文書罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

檢方調查，劉男因不滿陳男未依協議訂到車票，雙方因而產生買賣糾紛，警方追查後才發現，陳男是利用一名曾姓男子的身分訂車票，而且曾男本人完全不知情。

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陳男向檢察官坦承犯行，確實是利用曾姓男子的身分證字號，上網訂票，藉此幫民眾代購。

法官審理後，認為陳男此舉已經觸犯偽造文書罪，但考量他，犯後坦承犯行，態度尚佳，兼衡其訂購車票之數量僅 3張，所生損害尚屬輕微，也未造成被害人財產上實際損害，判處有期徒刑3個月，得易科罰金，加上他並無前科紀錄，是一時失慮心存僥倖才犯錯，予以緩刑2年。

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