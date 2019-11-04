勞資協商時罵人「X你娘」 桃捷公司葉姓副主任挨告

桃園地檢署因葉姓副主任涉嫌妨害名譽案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

2019-11-04 13:48:51

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園大眾捷運股份有限公司葉姓副主任，1月25日在勞資協商會議中，怒罵范姓員工「X你娘」，葉姓副主任雖供稱是「對事不對人」，但桃園地檢署未採信他的說詞，已因他涉嫌妨害名譽案件聲請簡易判決處刑。

葉姓副主任說，當天他代表資方與工會協商八週彈性工時等議題，他認為工會代表枉顧多數員工同意採行八週彈性工時的意願，堅持不與資方達成共識，才會「於壓力之下，一時情緒激動出於義憤，對工會的不作為，脫口而出不當言語！」

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檢方說，協商會議是在行控中心的演講廳內舉行，除了葉姓副主任與工會代表范姓員工外，還有許多參與勞資協商會議員的人員在場，葉姓副主任怒飆髒話，已辱及范姓員工並足以貶抑范姓員工的名譽。

雖然葉姓副主任堅稱自己爆粗口，是「對事不對人」，但檢方說，葉姓副主任爆粗口前，質問范姓員工的語氣就已經明顯轉大，足以認為他罵髒話的對象就是范姓員工，已因葉姓副主任涉嫌妨害名譽案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑，可處拘役或300元以下罰金。

葉姓副主任說，事發後他已向范姓員工致歉，10月2日桃園地檢署開庭後，他也主動表達握手致歉的誠意，但對方都不願接受，他深感遺憾。

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