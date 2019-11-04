83歲老翁單車百米尋友迷路累蹲路邊 幸好遇見他們及時伸援

83歲謝姓老翁（左1）單車百米尋友迷路累蹲路邊，幸好遇見鹽埕分局員警及時伸援，倖免發生任何意外。（記者黃良傑翻攝）

2019-11-04 13:44:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕83歲謝姓老翁想念童年舊友，騎著單車遠從鳳山住處，騎了數百公尺路程到鼓山區小時候居住的部落，因迷路孤單坐在路邊休息，巡邏的鹽埕分局員警發現，將他帶回派出所休息，並通知家屬，陪伴謝老繼續「尋舊之旅」，避免發生可能意外，家屬感謝暖警適時伸援。

鹽埕分局今表示，巡佐曾智君及警員張禎殷昨巡邏勤務時，接獲通報稱建國四路與河西路口有一老翁需要協助，趕到到場見謝姓老翁（83歲）獨坐於路旁休息，他告訴員警小時候住鼓山區哈瑪星，後來搬到鳳山區，最近特別思念舊家的兒時玩伴。

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他想尋找舊友，因不想麻煩家人，便獨自騎乘腳踏車前往，可能因離開許久，早已忘記確切的路線該如何前往，才會迷了路，又逢正午天氣炎熱，就要在路邊休息一下，難過無法繼續尋訪故友。

透過雙方談吐間，警方不排除老翁可能因年邁，不無有輕微失智徵候，對於員警所提問題無法直接回覆，僅頻頻說要去哈瑪星找朋友，考量天氣炎熱，加上判斷老翁狀況不適宜獨自在外，先行請老翁返回所內休息，所幸在老翁身分確立後，聯繫上老翁家屬先行前來了解。

等待過程中員警與老翁對話中得知其年輕時係居住於哈瑪星地區，直至後來才與家人搬至鳳山，今日突然想回哈瑪星找朋友敘舊，卻在途中迷了路，所幸遇到好心人報警，老翁兒子頻向員警道謝，坦言年邁父親已有輕微失智徵狀，先前就曾有獨自外出讓家人尋找的經驗，將陪伴父親尋找舊友，完成其心願。

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