討債不成罵她下體會爛掉，女債主被判賠15萬！（記者蔡彰盛攝）

2019-11-04 13:43:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕彭姓女子不滿李女欠錢不還，竟衝到李女任職的水果行，公然辱罵「膣屄（女性陰部）會爛去」、「四界（到處）讓人姦、垃圾鬼、勾搭同事且同居3年」李女憤而向新竹地院提告要求彭女賠償100萬元，最後法官判賠15萬元。

李女指控，先前與彭女有債務糾紛，去年10月5 日下午彭女前往水果行找她理論時，公然以台語辱罵「膣屄（ 女性陰部） 會爛去」、「四界（ 到處） 讓人姦、垃圾鬼、勾搭同事且同居3年」等不實惡言，足以貶抑她人格評價及名譽，她因此於去年12月底遭公司撤職，不僅影響家計甚鉅，精神上亦受有痛苦，憤而求償100萬元。

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彭女坦承出言辱罵原告，是因雙方有金錢債務糾紛，屢次催討，李女先是惡意否認實際所欠詳細正確金額，再故意拖欠拒絕清償債務。當天她再次請求清償債務，詎料李女卻對此置若罔聞，態度惡劣，她才會在忍無可忍之情況下批評李女，但李女當下也確實以臺語「你才是四處給人突」、「你才會爛去」、「你也是垃圾鬼」等語罵她，甚至還公然辱罵「你劈腿」等語。

法官當庭播放雙方對話光碟：『被告出言：「你四界（到處）讓人突」、「垃圾鬼」、「ㄐㄧㄅㄞ會爛掉」、「你家都好啦，不講人的事情，你家有多好講人劈腿」、「你見笑你見笑你垃圾鬼」，李女則出言「你才四界（到處）讓人突」、「你有劈腿」、「垃圾人講垃圾話」』等語。

法官認為，彭女在不特定公眾得以自由出入的水果行處所，提及女性身體私密處及指摘原告四處與人發生姦淫等言詞，不忌憚為他人所聽聞，衡諸一般社會通念，確足使李女在社會上評價受到貶損。最後判彭女應賠償15萬元。

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