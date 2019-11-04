失蹤8天 鶴岡84歲阿公在溪底找到了..

瑞穗鄉84歲楊姓老翁失蹤，部落總動員終於今天尋獲，地點位於打落馬溪上游的溪溝交會處（紅色三角形），地圖上密密麻麻的線條都是這幾天搜索的路線航跡。（記者花孟璟製圖）

2019-11-04 12:58:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉鶴岡屋拉力部落84歲楊姓老翁，上月28日早上8點開著農用搬運車前往到山區工作，卻在海岸山脈人間蒸發，為了找回阿公，整個部落總動員，連續1週來在山區進行地毯式搜尋找遍每個角落，終於今天早上10點多，村民終於在瑞穗鄉打落馬溪的山溝匯流處找到阿公的遺體，目前正等候警方上山前往採證、並運送下山。

瑞穗鄉屋拉力部落84歲楊姓老翁失蹤，村民失蹤28日當天傍晚就開始尋找未果，向花蓮縣消防局求助，警消28日晚間獲報後，從29日起會同村民前往協尋，許多村民因為都是阿公看著長大的，大家紛紛放下手邊工作，出力上山找人，相當團結。

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連日來村民及警消找到阿公在自己的獵區所佈置的多處狩獵陷阱，雖然旁邊有懸崖，還發現阿公採集到準備製作陷阱的九芎木，卻沒發現有人員明顯滑落的痕跡。

花蓮縣消防局表示，搜尋期間每天平均有5、6名警消搭配20多位村民及山友找尋，也出動直升機、空拍機等進行空偵，每天晚上都與村民開搜救會報統整資料，足跡踏遍山區各角落。

今天上午約10點多，傳出村民在山區終於找到阿公的消息，地點在瑞穗鄉打落馬溪的上游，剛好是2條溪溝交會處，距離阿公最後停農用搬運車的地點，已翻過一座山頭又下到溪底，距離遙遠，以84歲阿公來說很不容易，由於這幾天山區也有下雨，找到時已是冰冷遺體。目前警消已經獲報並通知警方、葬儀社等一起上山，將會盡速將阿公搬運下山。

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