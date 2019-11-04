中國女大生來台交男友竟搞仙人跳 被告後她丟下男友逃回中國...

台北地檢署今依加重強盜罪將3人起訴，案發後喬女已潛逃回中國，將被發布通緝。（記者錢利忠攝）

2019-11-04 12:18:28

〔記者錢利忠／台北報導〕有槍砲前科的廖經緯與仍是男大生的酒店同事何政庭，曾因吃定應召女不敢報案，合夥扮演嫖客及警察，強盜性侵應召女得逞，2人及來台求學的何政庭中國籍女友喬鈺淇，另被查出涉嫌設局仙人跳，假裝由喬女約被害蔣姓男子開房間，廖男再夥同何男「抓姦」，向蔣男強索遮羞費74萬元，台北地檢署今依加重強盜罪將3人起訴，案發後喬女已潛逃回中國，將被發布通緝。

去年曾對應召女犯下強盜性侵案件的廖、何2男，上月已分別被最高法院判刑15年及20年定讞，現已入監服刑。去年1月4日下午，2 人謀議由廖男扮線民、何男扮警察，在「捷克論壇」上與應召女談好性交易後，當晚5時許，廖男完成性交易後要求應召女陪同下樓，埋伏在門外的何男則趁機闖入並反鎖房門。

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自稱是便衣刑警的何男，恫嚇應召女指廖男是其線民，以懷疑應召女從事性交易為由，若送到警局會被罰款20萬元及坐牢，但只要拿出3萬元就可解決；何男為取信應召女，還在現場撥打給不知情的女友，假裝向同仁報備提及：「學姊，有查獲妓女戶，請在樓下準備」、「要查毒品」等語。

身上沒錢的應召女最後只交出與廖男性交所得3千元，何男隨即命廖男下樓，另為滿足性慾，何男竟還要求應召女替他口交，遭應召女拒絕後，竟命應召女自脫衣物硬上，無奈的應召女只能替何男帶上保險套，供其逞慾。食髓知味的2人，當晚9點多鎖定另名應召女再次犯案，並搶走應召女2萬9300元。

除了對應召女犯下強盜性侵等案之外，2男另與喬女設局仙人跳，前年11月間，由喬女假稱與男友吵架，心情不好為由，約家境優渥的蔣男外出喝酒，之後前往北市信義區的飯店開房間。

期間廖男突然現身，指責蔣男搞上別人女友，不僅將蔣男捆住，還強索遮羞費100萬元，不然要將醜事曝光，經雙方討價還價後，降至60萬元。蔣男不得已交出提款卡及密碼，直到脫身後才報案提告；喬女警詢時供稱不知情，之後就潛逃回中國；2男則承認犯行並供出喬女涉案。

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