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3千元就把自己的護照賣了男子可能重判5年徒刑

桃園地檢署依違反護照條例將邱姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署依違反護照條例將邱姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2019-11-04 12:19:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市邱姓男子2017年間以3000元代價，將自己的中華民國護照賣給一名網友，同年9月21日，中國籍陳姓男子持用變造過的邱男護照闖泰國海關時被識破，桃園地檢署今天偵結，已依違反護照條例將邱男起訴，可處5年以下有期徒刑。

2017年9月21日，中國籍陳男持變造過的護照，從馬來西亞入境泰國，準備搭機前往紐西蘭，卻在泰國海關被移民局人員查獲。內政部移民署國境事務大隊獲報追查，發現變造過的護照是邱男（35歲）所有，查獲他到案後，他坦承將護照賣給不知名網友。

邱男供稱，他在網路上與不知名網友認識後，對方開價1萬元向他購買護照，他就前往新北市林口區，將護照交給對方，對方支付3000元的頭款後，告知「確認護照有效再給尾款7000元」後，拿走護照，從此失聯，他根本沒再拿到錢。

檢方說，邱男涉嫌違反護照條例「將護照交付他人或謊報遺失以供他人冒名使用」罪嫌，已將他提起公訴，將可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

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