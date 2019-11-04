拿女性尿液掉包送驗 男子吸毒還害女友一起湮滅證據被訴

桃園地檢署依煙滅證據罪嫌將陳姓男子、王姓女子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2019-11-04 11:50:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子2017年3月28日因吸毒被逮，他女友王姓女子趁著探視時，偷偷將不會有吸毒反應的尿液裝袋交給陳男，意圖逃避警方查緝，後因警方送驗時發現陳男尿液中有女性型別的DNA輕易識破，桃園地檢署今天偵結，已依湮滅證據罪嫌將陳男、王女提起公訴。

陳男（56歲）當天與鄭姓男子一起因吸毒被桃園市政府警察局刑事警察大隊查獲，陳男聯絡王女（32歲）前來探視，王女事先買了麵包，並找女性友人蒐集尿液後裝入塑膠袋內，再前往刑事警察大隊的偵訊室，將裝有麵包與裝袋尿液的大塑膠袋交給陳男。

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陳男自己掉包尿液外，也告知鄭男可以用塑膠袋內的尿液掉包送驗尿液，就能湮滅他們吸毒的證據效力，檢方說，陳男雖辯稱：「他是怕鄭男誤食尿液，才會提醒對方。」但他曾對鄭男說道：「若擔心自己的尿液有問題，就看著辦！」顯見他就是希望鄭男掉包尿液，以通過檢驗。

陳男、鄭男的尿液送驗後，都被驗出有女性型別的DNA，輕易被警方識破他們掉包，檢方說，除鄭男列證人外，已將陳男、王女依涉嫌湮滅證據罪提起公訴，將可處2年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。

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