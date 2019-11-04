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十全二路騎樓違規停車遭檢舉 布條、紙板遮車牌成奇景

店家以布條、紙板遮住車牌避免被拍照檢舉。（記者方志賢攝）

店家以布條、紙板遮住車牌避免被拍照檢舉。（記者方志賢攝）

2019-11-04 12:20:58

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市十全二路一帶的店家及住戶，長期違規將汽車停放自家騎樓，從9月起遭人檢舉，警方依法告發，民眾陸續接獲罰單，最多甚至達30張，被罰近2萬元，部分民眾以布條、紙板遮住車牌避免再被拍照檢舉，也成了當地奇特景象。

轄區三民一警分局交通組長吳政芳表示，9、10兩個月來，十全二路路段違規停車件數計有146件，部分民眾為避免遭人檢舉而以抹布、紙板等物遮住車牌，若非行駛狀態並無違法，但車輛停放在騎樓或紅黃線等處，仍屬違規，警方到場仍會依法查處。

吳政芳說，民眾將車輛停於自家騎樓，因為騎樓屬於人行道，依「道路交通管理處罰條例」規定禁止停車，民眾若停車遭人於7日內檢舉違停，警方依規定舉發。

當地一名林先生一個多月來，已接到30多張紅單，每張罰600元，已繳了近2萬元，他說自己的公司有2輛轎車、2輛貨車，一次就接到4張罰單，因為看到鄰居都在車牌掛上布條、紙板遮蔽，他也只能跟著做。

林先生無奈說，他在當地開店40多年，做生意需要車輛送貨，把車子停在自家騎樓，也沒有重大違規造成行人不便，過去都相安無事，最近有檢舉達人不斷檢舉，讓他非常困擾。

有民眾認為騎樓所有權屬於他們，期盼立法院能修改法律解決這樣情形，但警方強調，在修法之前，仍需依法行政，並提醒當地民眾勿違規停車。

十全二路一帶的店家及住戶，違規將汽車停放自家騎樓，以布條、紙板遮住車牌避免再被拍照檢舉，也成了當地奇特景象。（記者方志賢攝）

十全二路一帶的店家及住戶，違規將汽車停放自家騎樓，以布條、紙板遮住車牌避免再被拍照檢舉，也成了當地奇特景象。（記者方志賢攝）

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