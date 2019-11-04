小心荷包大失血！ 汐止警分局11月起強力取締違規停車

警方將強力取締在人行道上違規停放車輛（記者吳昇儒翻攝）

2019-11-04 11:40:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕根據統計，新北市警汐止分局於今年1到9月間，共在轄區內取締人行道違停5155件、標線型人行道1688件、公車停靠區3523件，改裝排氣管製造噪音稽查取締達808件，雖經持續執法，但仍有民眾反映違停車輛隨處可見。分局有鑑於此，將於11月開始進行強力掃蕩，將針對重要路段進行取締，呼籲民眾別為一時方便，讓自己荷包大失血。

汐止分局指出，此次將針對實體人行道及標線型人行道與公車停靠區進行強力取締，以維護行人安全。部分駕駛人認為車未熄火、人在車上，保持機動行駛即不算違規，其實是錯誤觀念，公車停靠區、人行道等，均為禁止臨時停車地點，只要臨時停靠即已構成違規，警方均可依法舉發。

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此外，汽機車噪音的形成90%以上都與改裝排氣管有關，對於改裝排氣管製造噪音等行為，新北市政府自106年5月起公告，對於擅自改裝未經審驗合格之排氣管，於深夜22-6時行駛於道路上，均可依噪音管制法第23條規定處3千元以上3萬元以下罰鍰，未改善者按次處罰。

另於上、下班尖峰時段汐止區各重要路口皆有車多情形，附近若有違規停車更加造成交通壅塞；11月起汐止分局將加強取締尖峰時段轄內重要路口30公尺內違規停車，以減少違規的因素，請駕駛人多遵守交通規則，共同維護交通安全及保持交通順暢。

警方將強力取締在公車停靠區違規停放車輛（記者吳昇儒翻攝）

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