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持玩具長槍打不贏10個 3兄弟押人不成反被判關
2019-11-04 11:25:04
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名曾姓男子於2016年時與何姓男子發生爭執，還被砍傷，心有不甘，曾向兄、弟及叔叔反映此事。未料，隔年曾男叔叔被人打傷，3兄弟帶著槍前往理論時，巧遇何男誤以為是他打傷叔叔，想把他押走，卻被其10名友人制止，警方到場後將3人移送法辦。基隆地方法院近日審結，依妨害自由罪分別判處3兄弟3到5個月不等徒刑。
檢警調查，曾姓3兄弟中的老二曾與何男發生衝突，還被何男持西瓜刀砍傷，但事後卻不聞不問，加深雙方芥蒂；2017年6月某日凌晨，曾男的叔叔與何男的陳姓友人發生衝突，曾打電話要求何男到場，但因為他人在外地擔心趕不及，便再委請盧姓友人前往現場，雙方發生衝突後，曾男的叔叔被打到送醫院，3名姪子到場後，便拿著玩具槍到現場理論。
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碰巧何男趕回現場時，被3兄弟看見，誤認叔叔是被何男打傷，新仇加上舊恨決定，曾姓大哥向弟弟們表示，要將何男押走；卻沒想到盧男等人尚未離開，夥同其他友人制止曾姓兄弟的行為，一度還動手搶槍。警方獲報趕往現場查緝，循線將曾姓3兄弟帶回偵辦。
持槍的曾姓大哥向法官表示，當時帶槍是為了防身，擔心沒辦法順利離開，並非是要拿來押走何男。
法官審理後認為，曾姓3兄弟觸犯剝奪他人行動自由未遂罪，依犯案動機及輕重分別判處曾姓大哥有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，曾男判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，曾姓三弟判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。