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首頁　>　社會

暴躁哥擔心父母等太久 急診室摔東西罵人被判3月

2019-11-04 11:33:06

〔記者楊政郡／台中報導〕40歲林男受傷到中國附醫急診室就診，醫師正在為他進行縫合，他擔心父母在外久等，要求醫護人員轉告讓父母先行離去，但沒人理會他，心生不滿，將醫療用金屬架抬起摔落地面，還口出三字經，舉高手作勢要毆打潘姓醫師，經法院調解賠償和解，台中院依違反醫療法判3月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，林男（40歲）去年7月17日上午，因故受傷到中國醫藥大學附設醫院急診室就診，由潘姓醫師為他進行縫合傷口，他擔心父母年紀大在外等太久，要求一旁醫護人員協助轉達，讓他的父母先行離去，但醫護人員繼續處理他的傷口，沒人理會他，他竟情緒爆躁，徒手將急診室內醫療用金屬架抬高摔落地面，以三字經辱罵醫師，舉手作勢欲毆打醫師。

林男摔了金屬架，又對潘姓醫師辱罵「臭X掰」等三字經，舉手作勢欲毆打潘姓醫師，以強暴、脅迫妨害潘姓醫師執行醫療業務，經在場人員報警處理。

本案審理期間，法院安排調解，林男已當場道歉並賠償，依違反醫療法判3月徒刑，得易科罰金。

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