中興新村臭豆腐名店食客中毒案 歇業、賠償後…獲檢方不起訴

今年4月27、28日發生顧客集體食物中毒意外的臭豆腐店，被衛生局移送地檢署偵辦後，檢方日前不起訴。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2019-11-04 11:31:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕發生在今年4月27、28日的中興新村臭豆腐名店食客集體食物中毒案件，南投地檢署檢察官經數月偵查，因衛生局兩次採樣的物品和工作人員糞便皆無沙門氏桿菌，給予業者不起訴處分，業者將臉書社團PO出不起起訴書，指司法還其清白，賠償金就當10年20年義賣一次做足，獲賠償金的人若覺得不該拿就自行捐給慈善單位。

這起發生在今年4月27、28日的臭豆腐集體食物中毒案，有168人通報有拉肚子、腹痛、發燒等輕重不等的症狀，衛生局在顧客把此事PO在臉書社團、電話通報該局後發現事態嚴重，在28日和5月10日兩次到該店進行採樣，惟當時衛生局人員也說，食客吃下肚的食品和冰紅茶全數賣光，完全無法採得這兩批相同的檢體。

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南投縣衛生局後來在住院等病患的糞便等檢體，檢出有8人有沙門氏桿菌，衛生局公布結果後也表示，依照相關的跡證及暴露史研判，病因物質為沙門氏桿菌，依違反食品衛生管理法罪嫌，已移請南投地檢署偵辦。

該案經南投地檢署檢察官的偵辦調查，衛生局兩次取得各種檢體，沙門氏桿菌和其他如金黃色葡萄球菌等細菌都呈陰性反應。而工作人員糞便也未有沙門氏桿菌，而病患糞便檢體中，有4人沙門氏桿菌株血清型相同，另4人不同。

檢察官在不起訴處分書中表示，因「原因食品」未驗出沙門氏桿菌，病患糞便的菌株血清型也不完全一樣，因此在無法認定沙門氏桿茵菌食物中毒，與該臭豆腐店有直接因關係。

此外因業者已168名顧客和解，且對有醫療的人進行賠償，金額合40多萬元，事後態度尚稱良好。不過檢方也強調，衛生局的行政罰與該案刑罰的成立與否無關。

法界人士認為，此案是因衛生局沒有採到顧客吃下肚食品的相同檢體，在法律講求證據的前提下，才會做出不起訴處分。

業者在收到不起訴處分書後，已在地方臉書社團PO出該書文，並PO文表示司法還其清白，但對攻擊他們的人不想再計較，算是給自己上了扎實的一課。而對有心帶風向球的人並先拿到賠償的人，就算10年20年義賣一次做足，獲賠償金的人若覺得不該拿就自行捐給南投仁愛之家。

據了解，該店在5月27日網路公布賠償辦法，除商品退費加醫藥費和撫慰金600元，並已停業，原址已由其他業者承租，臭豆腐業者臉書為文表示會再沈澱一下。

該狊豆腐唐業者在臉書社團PO文，並附「不起訴處分書」。（圖擷自臉書社團）

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