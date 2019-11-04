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男童墜吊橋亡 父傷心還原現場：媽媽牽著走 一陣強風吹倒…
2019-11-04 11:15:52
〔記者佟振國／南投報導〕奧萬大森林遊樂區昨天發生許姓男童墜落吊橋慘死的不幸意外，南投檢警今天相驗，確認死因，男童父親也出面鄭重澄清，小兒子當時確實是被媽媽牽著，他牽大兒子走在前面，絕對沒有像部分媒體報導説放任兒子到處攀爬，實在太離譜了！
許姓男童父親表示，當時吊橋上的風真的很強，太太牽著小兒子，一陣強風將兒子吹到重心不穩，一屁股坐在圍網上，就從縫隙掉了下去，太太要伸手拉他已經來不及了。
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許父指出，網路酸民一直質疑他們放任小孩自己行走吊橋、舉起小孩拍照、放任孩子攀爬圍網，這些都不是事實，甚至連離譜的詐領保險言論都出來，太太本身就是從事保險業，難道不會不知道保險的相關規定，酸民的言論讓他們飽受二度傷害，難道要逼死他們，酸民才會滿意罷手嗎？
許父強調，兒子墜橋後有再次確認圍網底部與橋板之間可以輕易撐開，其他周邊的圍網則是牢固的，至今仍難以接受意外發生。
南投地檢署檢察官今天上午10點抵達台中榮總埔里分院進行相驗，確認男童死因，之後也要前往奥萬大吊橋勘驗現場，釐清意外發生原因。