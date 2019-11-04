網臆測幼童墜橋死因 律師打臉批：文字會殺人

奧萬大吊橋昨發生年約2歲幼童墜橋意外，男童疑從側面鐵絲圍網底部與橋面間縫隙踩空墜落。（圖：民眾提供）

2019-11-04 09:49:03

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大吊橋昨下午發生男童墜橋慘死的不幸意外，事後卻有網友臆測，男童的死因是否有其他的可能，不過知名律師李怡貞對此強調，15歲以下的孩童不會有保險金的問題，並提醒網友不要隨意臆測評論，畢竟「文字會殺人」。

新北市一名年僅一歲半許姓男童，昨與家人到奧萬大森林遊樂區出遊，卻在行經人氣地標奧萬大吊橋時，疑重心不穩倒向側面高1.4公尺的鐵絲圍網，並從鐵絲圍網底部與橋面間縫隙踩空，跌落近90公尺深的溪床，一旁的家人試圖要拉住他已來不及，只能眼睜睜看著幼童摔落溪床。

請繼續往下閱讀...

事後李怡貞在臉書發文，指這則新聞太讓人心痛，但新聞剛出來不久，就有網友臆測死因，還說防護網那麼高，莫非是為了保險金，讓她看了直呼「家屬要是看到這些文字，不知道要怎麼活。」針對網友言論，李怡貞強調，15歲以下的孩童不會有保險金的問題，同時也提醒民眾，要好好看好自己的小小孩，因為「他們最擅長把自己置於高危險環境中，拿小命在懸。」同時也想提醒網友，要學著不臆測不隨便評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法