網路交友詐騙機器化作業 雞同鴨講令人傻眼

詐騙集團採機器化作業，在通訊軟體與網友對話遭識破吐槽，勸其回頭是岸。（取自臉書）

2019-11-04 09:12:07

〔記者張協昇／南投報導〕臉書及LINE等通訊軟體潛藏許多交友詐騙陷阱，1名警官即在臉書分享疑似詐騙集團以美女交友為幌子，透過LINE與民眾聊天意圖詐財時，雖遭識破斥責「你這詐騙的該去自首，回頭是岸」，但卻仍若無其事的回應「到店裡了好累哦，到了就懶洋洋的」、「你吃飯了嗎?我忙到現在，都沒吃」，雙方對話雞同鴨講，這名警官盼藉此提醒民眾這類詐騙手法顯然已機器化作業，千萬不要再受騙。

詐騙集團常會利用LINE等通訊軟體，假藉美女或帥哥交友為誘餌，吸引被害人聊天，隨即照三餐噓寒問暖，以柔情攻勢讓被害人有戀愛的感覺，一旦取得信任後即以投資理財等名義，或佯稱家人生病需要醫藥費等理由詐財。

請繼續往下閱讀...

這名警官指出，目前這類交友詐騙陷阱，詐騙團顯然已採機器化作業，並輸入一些格式化的對話用詞，才會出現這種被識破吐槽後仍雞同鴨講情形，呼籲民眾勿輕信這類網路交友，若遇有陌生人要求加入臉書、通訊軟體應提高警覺，因為照片、電話都可以造假，尤其勿在言談間透露太多個人資訊，以免受騙。

詐騙集團採機器化作業，在通訊軟體與網友對話雞同鴨講。（取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法