奧萬大吊橋剛檢修卻出意外 林管處查包商維修紀錄

奧萬大森林遊樂區人氣景點奧萬大吊橋，昨天下午發生男童不幸墜橋死亡意外，目前吊橋暫時封閉等待檢警調查。（記者佟振國攝）

2019-11-04 08:53:50

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區地標景點奧萬大吊橋，昨天下午發生男童墜橋慘死的不幸意外，家屬質疑人墜落處的圍網可輕易撐開，才會導致意外發生，但林務局南投林管處10月底才委外完成吊橋例行檢修，檢修是否落實，南投林管處也將要求包商提供相關紀錄與說明。

新北市年僅1歲多的許姓男童，昨下午與雙親、親人同遊奧萬大森林遊樂區，下午1點40分許行經奧萬大吊橋時不幸發生墜橋意外，經救起送醫仍告不治，目睹意外發生，令家長傷心欲絕，

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據了解，許父向警方指稱，當時吊橋上的風勢強勁，男童確實有被媽媽牽著走，並未獨自行走，因難敵一陣強風，才會重心不穩，媽媽手滑沒抓住，他跌坐在吊橋圍網上，就從產生的縫隙墜落溪床，實在難以接受。

警方昨初步勘驗，男童墜橋處的圍網可以用腳撐開，男童家長也證實對圍網施力，就會足以產生讓男童墜落的空間。

但南投林管處昨天也表示奧萬大吊橋上月底才委外完成例行性的檢修，檢警今除相驗男童，也要進一步調查釐清意外發生原因，吊橋檢修是否落實，檢警也要查明。

南投林管處上月底才委外完成吊橋檢修，但家屬質疑男童墜落處的圍網會產生縫隙，須做進一步查證。（記者佟振國攝）

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