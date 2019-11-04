歹徒民宅押人不成開槍 1人中彈送醫

圖中民宅傳出槍聲，警方拉起封鎖線採證。（民眾提供）

2019-11-04 07:38:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第三分局昨深夜接獲報案，轄內南區仁義街民宅傳出疑似槍響，警方趕抵現場後，發現34歲曾姓男子腳部有受傷情事，經協助送醫包紮後已無大礙，同時間立即成立專案小組積極偵辦，今天凌晨查獲相關疑犯帶回偵辦中。

據了解，傳出槍聲的透天厝屋主表示，昨晚與朋友在家中小聚，約在10時30分時突有人進入屋內，表示在場曾姓男子與他們有糾紛，且準備強行帶走曾男遭拒，雙方一言不合發生肢體衝突，期間有人開槍造成曾男左大腿中彈，開槍一方隨即開車逃逸。

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警方獲報後立即派員到場，先拉起封鎖線蒐證，並將屋內在場人員全數帶回分局製作筆錄，釐清事發經過及相關案情，同時第一時間調閱周邊路口監視器，掌握相關涉案車輛及對象，4小時內將涉案3台車輛查扣到案，並將疑似主嫌的28歲陳姓男子及相關涉案人帶回；目前全案正由警方擴大追查並釐清案情中。

圖中民宅傳出槍聲，警方拉起封鎖線採證。（民眾提供）

圖中民宅傳出槍聲，警方拉起封鎖線採證。（民眾提供）

警方獲報趕往。（民眾提供）

警方獲報趕往。（民眾提供）

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