為何見警猛逃？今清晨警逮住這2男 不是酒駕也沒毒品…

2男機車雙載見警就跑還撞小黃肇逃，鑽進死巷活逮過程造成1名員警擦傷。（民眾提供）

2019-11-04 07:50:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方今天清晨3點多在前金區，發現2名男子機車雙載，形跡可疑，上前欲盤查時，機車卻加速逃竄拒檢，2人逃竄至中華三路與民生二路口，還擦撞1輛計程車仍繼續逃逸，最後鑽進光復一街死巷乖乖就逮，警方將陳姓騎士、吳姓乘客壓制在地，依妨害公務、肇逃帶回偵訊。

新興警方原以為陳姓騎士沒有駕照，但查出肇逃的陳男具有駕照，酒測值是0，也無毒品前科，警方還在釐清騎士見警就逃的原因。

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據了解，陳男今晨3點許騎機車載吳男，被警方察覺可疑欲盤查，2男拒檢竟跑給警察追，機車逃竄企圖甩掉警車，過程中，機車在中華三路、民生二路口，不慎擦撞1輛計程車逃逸。

機車最後鑽進光復一街死巷就逮，1名警察在追捕時左手前臂擦傷，仍不顧傷勢，持續追捕將逃逸男子逮補，施行酒測未發現酒駕，警方依肇逃、妨害公務將陳男送辦。

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