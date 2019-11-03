台北市巡邏箱電子化 桃園不跟進

桃園市議員陳雅倫日前在市政總質詢建議，現行員警的巡邏巡簽，可參考台北市推動巡邏箱電子化系統，將傳統的巡簽表改為掃描QRcode。（桃園市議員陳雅倫提供）

2019-11-03 22:55:16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市的警民比一直位居六都末段班，桃園市議員陳雅倫日前在市政總質詢建議，現行員警的巡邏巡簽，可參考台北市推動巡邏箱電子化系統，將傳統的巡簽表改為掃描QRcode。桃園市政府警察局對此表示，經各項評估，礙於相關條件與預算限制，目前覆蓋率仍不夠完善，桃園目前暫時維持原狀。

桃園市警察局長陳國進表示，桃園也曾考慮跟進台北作法，但評估後發現，若以掃瞄QRcode方式，如有員警事先拍好QRcode照片，無法確認員警是否有實際到場，且台北市屬於都會區，電子傳輸功能相對好，然而桃園還是有許多偏鄉地方，網路涵蓋率不足，所以未推動。

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陳雅倫指出，桃園市的警民比達1比511，僅次新北市的1比525，然而員警巡邏遇下雨天時，巡邏表經常濕搭搭都沒辦法簽，夜間巡邏又因為天色昏暗看不清楚，也不方便，督勤人員要查員警出勤狀況，還要從紙堆中翻找，耗時又費力，她認為有必要運用科技方法減輕員警行政負擔，並建議可考巡邏箱電子化作法。

桃園市議員陳雅倫日前在市政總質詢建議，現行員警的巡邏巡簽，可參考台北市推動巡邏箱電子化系統，將傳統的巡簽表改為掃描QRcode。（桃園市議員陳雅倫提供）

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