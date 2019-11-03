7旬婦校園為男友半套服務 分手怒控性侵反被判誣告

1名老婦控訴男友伸出狼爪，被法院判誣告罪。示意圖。（資料照）

2019-11-03 22:38:20

〔即時新聞／綜合報導〕屏東一名70歲婦人與男友相約晚上在某國小校園約會，不料情深意濃，就在校園暗處幫男友愛的服務。沒想到事後兩人因瑣事爭吵，事情愈演愈烈，最終不歡而散以分手收場。但婦人記恨在心，隔月（2017年8月）向警方聲請民事保護令，9月再向警察控告男友妨害性自主。但高雄高分院判定因陳述內容不實且證據不足，依誣告罪判處婦人3月徒刑，緩刑2年，全案仍可上訴。

綜合媒體報導，婦人與男友交往2年多，當天相約在校園運動，沒想到竟擦槍走火，男友本來提議到附近的飯店開房間，但婦人表示直接在校園內的無人暗處就可以完成男友心願，並幫男友「打手槍」。但不料剛結束兩人就爭吵不已，幾天後以分手告終。

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婦女在8月對男友提出民事保護令和控告妨害自由。9月再提出妨害性自主告訴，並對警方透露「他掐我胸部，摸下體，逼我幫他手淫，甚至摀住我的嘴巴不讓我尖叫。」

一審法官指出，檢方在偵查整件事情後認為事證不足，並表示兩人在交往時，是在兩情相悅下發生關係，因此對婦人男友提出不起訴處分。不過婦人男友覺得十分受辱，反控婦人誣告。因法官無法完全認定婦人在行為當下完全同意，故也判她無罪。

但高分院二審時發現婦人在對男友提出妨害自由告訴時，從未提到任何有關性侵的事情。並且當婦人在接到誣告案訊問時，竟稱與男友從沒有交往過，很顯然是婦人說謊，法官確定判誣告罪。

然而法官考量婦人已70歲，且過去沒有前科紀錄，判她3個月有期徒刑，宣告緩刑2年，並參加2場法治教育，期間須受保護管束。

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