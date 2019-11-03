為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

7旬婦校園為男友半套服務 分手怒控性侵反被判誣告

1名老婦控訴男友伸出狼爪，被法院判誣告罪。示意圖。（資料照）

1名老婦控訴男友伸出狼爪，被法院判誣告罪。示意圖。（資料照）

2019-11-03 22:38:20

〔即時新聞／綜合報導〕屏東一名70歲婦人與男友相約晚上在某國小校園約會，不料情深意濃，就在校園暗處幫男友愛的服務。沒想到事後兩人因瑣事爭吵，事情愈演愈烈，最終不歡而散以分手收場。但婦人記恨在心，隔月（2017年8月）向警方聲請民事保護令，9月再向警察控告男友妨害性自主。但高雄高分院判定因陳述內容不實且證據不足，依誣告罪判處婦人3月徒刑，緩刑2年，全案仍可上訴。

綜合媒體報導，婦人與男友交往2年多，當天相約在校園運動，沒想到竟擦槍走火，男友本來提議到附近的飯店開房間，但婦人表示直接在校園內的無人暗處就可以完成男友心願，並幫男友「打手槍」。但不料剛結束兩人就爭吵不已，幾天後以分手告終。

婦女在8月對男友提出民事保護令和控告妨害自由。9月再提出妨害性自主告訴，並對警方透露「他掐我胸部，摸下體，逼我幫他手淫，甚至摀住我的嘴巴不讓我尖叫。」

一審法官指出，檢方在偵查整件事情後認為事證不足，並表示兩人在交往時，是在兩情相悅下發生關係，因此對婦人男友提出不起訴處分。不過婦人男友覺得十分受辱，反控婦人誣告。因法官無法完全認定婦人在行為當下完全同意，故也判她無罪。

但高分院二審時發現婦人在對男友提出妨害自由告訴時，從未提到任何有關性侵的事情。並且當婦人在接到誣告案訊問時，竟稱與男友從沒有交往過，很顯然是婦人說謊，法官確定判誣告罪。

然而法官考量婦人已70歲，且過去沒有前科紀錄，判她3個月有期徒刑，宣告緩刑2年，並參加2場法治教育，期間須受保護管束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
冒充正宮買車票約會被抓 原來她是列車長的小三！
2019-10-14 00:16

冒充正宮買車票約會被抓 原來她是列車長的小三！
男受刑人看獄友不爽 誣指遭性侵3次反添5月刑
2018-07-21 15:03

男受刑人看獄友不爽 誣指遭性侵3次反添5月刑
驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎

驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎
婚前索告別炮 花心女遭小王拒絕
2018-03-07 06:00

婚前索告別炮 花心女遭小王拒絕
恐怖雇主毆打禁錮 外籍女看護爬6樓陽台想逃墜樓重傷
2019-10-07 00:07

恐怖雇主毆打禁錮 外籍女看護爬6樓陽台想逃墜樓重傷
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
裝潢工程款拖2年 連call 10分鐘她就氣到提告
2019-08-28 22:54

裝潢工程款拖2年 連call 10分鐘她就氣到提告

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播