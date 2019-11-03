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媳婦點火輕生卻燒死公公 法院宣判前突然死亡

縣鹽埔鄉一間民宅去年發生火警，陳姓老翁陳屍屋內。（記者邱芷柔翻攝）

縣鹽埔鄉一間民宅去年發生火警，陳姓老翁陳屍屋內。（記者邱芷柔翻攝）

2019-11-03 20:59:54

〔記者李立法、羅欣貞、邱芷柔／屏東報導〕屏東1名80歲陳姓老翁去年因自家失火喪命，精神狀況有異的蘇姓媳婦事後坦承是她引燃火苗，動機受到外界關切，被依殺人罪送辦的蘇婦卻在法院宣判前突然死亡。

當地村長表示，蘇婦健康及精神狀況長期不佳，死因應與健康問題有關，夫家對待蘇婦十分友善，公公及媳婦相繼發生不幸，鄰居們都覺得遺憾。

縣鹽埔鄉一間民宅去年12月23日凌晨5時許突然發生火警，消防隊據報到場撲滅火勢後，發現屋內一名陳姓老翁被燒死，死者的蘇姓媳婦僅左手受到輕微燒傷，警方查出放火燒房子的竟是該名蘇姓婦人，依殺人及公共危險等罪送辦。

檢方起訴內容指出，蘇婦長期與公婆相處不睦，且有家暴問題，案發當天，蘇婦本欲放火結束自己的生命，以打火機點燃客廳垃圾桶塑膠袋及身上衣服，卻引發大火，造成公公一氧化碳中毒及大面積灼傷致死。

坦承放火的蘇婦卻在今年9月間於法院宣判前突然死亡，受到外界關切，當地警方表示，對於蘇婦的詳細死因並不清楚，但家屬並無異議，可能是該案當時受到矚目，才讓蘇婦的死亡引發聯想。

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