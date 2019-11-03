路口與汽車擦撞倒地 Foodpanda外送員手腳擦傷送醫

胡姓外送員路口與汽車發生擦撞倒地，手腳擦傷送醫。（記者李容萍翻攝）

2019-11-03 20:53:31

〔記者李容萍／桃園報導〕外送宅經濟正夯，吸引機車族群爭相投入，近日街頭外送員發生交通事故頻傳，桃園市胡姓外送員（Foodpanda外送平台），今日下午1點28分騎乘重機於外送途中，沿著中壢區文化路直行至長春二路與文化路口時，與邱姓男子駕駛自小客車沿長春一路往長春二路行駛發生碰撞，胡姓外送員摔倒在斑馬線上不能起身。

中壢警方獲報通知消防局調派救護車抵達現場後將外送員送往桃園醫院救治。外送員車禍意外導致右腳踝、右膝、右手肘擦傷，傷勢輕微生命徵象穩定。

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雙方經酒測值均為零，另警方呼籲用路人行經路口時務必提高警覺減速慢行，同時呼籲外送平台業者應善盡社會責任，叮嚀、約束外送員務必遵守交通規則，「拚經濟不拚命」、「行車不搶快、遵守交通規則、騎車不看手機、路口減速」等交安守則，共維交通安全。

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