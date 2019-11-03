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半百人妻愛戀店少爺 赫知男花心竟捅肚1刀送醫

台南市區一處練歌場外，二日深夜發生已婚女員工為情刺傷男少爺。（記者王俊忠翻攝）

台南市區一處練歌場外，二日深夜發生已婚女員工為情刺傷男少爺。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-03 16:59:55

〔記者王俊忠／台南報導〕已婚女子阿美年逾半百，她為了生活，到台南市區1家練歌場上班，竟與店內1名外號「安仔」的單身少爺日久生情，兩人差了15歲依舊熱戀，但阿美最近發現安仔是個花心男、女友一個交過一個，2日深夜雙方約到練歌場外談判破裂，阿美拿預藏水果刀刺進安仔上腹部1刀，幸男方送醫後意識清楚、無生命危險；阿美被依殺人未遂罪嫌送辦。

年逾50歲的阿美之前曾在高雄開「小吃部」當女老闆，後來因生意差收攤，2年前她到台南市區1家練歌場當陪唱員工，縱橫聲色場所多年的她，竟又情歸練歌場店內35歲少爺安仔的身上。

阿美因為到練歌場工作，在店內男少爺安仔近水樓台的甜言蜜語攻勢下，她顧不得已婚身分，約在1個月前偷偷與「安仔」熱戀交往。沉浸在姐弟戀中的阿美，最近從朋友口中得知安仔是個花心男，「女朋友是一個換過一個」，而且很多女朋友都是歡場圈內的小姐。

阿美不甘願感情受到安仔欺騙，2日深夜，她約安仔到店外談判，當面指責男方太濫情，還拿出預藏的水果刀往安仔上腹部猛刺一刀，接著她打電話向警方報案自首，待在現場等二分局警方到場偵辦。

阿美向警方哭訴遭到男友安仔欺騙感情，會買刀是想傷害對方、也想傷害自己，要讓男友內疚一輩子。警方訝異阿美在聲色場所打滾多年，竟會對店內少爺情有所屬，衝動下的行為，讓阿美吃上殺人未遂官司，訊後被警方依法移送台南地檢署偵辦。

台南市區一處練歌場外，二日深夜發生已婚女員工為情刺傷男少爺。（記者王俊忠翻攝）

台南市區一處練歌場外，二日深夜發生已婚女員工為情刺傷男少爺。（記者王俊忠翻攝）

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