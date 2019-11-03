奧萬大森林遊樂區 驚傳2歲童墜橋亡

奧萬大森林遊樂區知名吊橋，今天下午發生年約2歲幼童墜橋意外。（圖由林務局南投林管處提供）

2019-11-03 16:35:28

首次上稿 16:16

更新時間 16:35

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區知名地標設施奧萬大吊橋，下午1點40分許傳出年約2歲的幼兒從吊橋墜落溪床的意外事故，園區工作人員發現除通報消防隊也進行救援，但尋獲時已無呼吸心跳，警消人員持續進行CPR並送台中榮總埔里分院急救後仍宣告不治，意外發生原因由警方進一步調查釐清。

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仁愛消防分隊於下午1點46分接獲報案，指奧萬大森林遊樂區的吊橋，有年約2歲孩童不慎墜橋，墜落至7、80公尺深的溪床，隨即趕往救援，消防局也加派埔里及中心碑消防分隊共計4車10人及當地多名義消前往救援。

下午2點7分幼童於溪床尋獲，但已無生命跡象，由警消人員持續進行CPR並送台中榮總埔里分院急救，但仍無法救回一命。

據了解，奧萬大森林遊樂區的吊橋兩側均有設置密集的圍網，一般大人或小孩無法從兩側的圍牆跨過，在橋上正常行走應是安全無虞，為何發生墜橋意外，警方已將家屬帶往派出所製作筆錄，進一步調查釐清中。

奧萬大吊橋兩側都有施設密集的圍網，一般人無法從下方跨越，為何發生幼童墜橋意外，警方還要進一步調查釐清。（圖由林務局南投林管處提供）

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