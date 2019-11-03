限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
奧萬大森林遊樂區 驚傳2歲童墜橋亡
2019-11-03 16:35:28
首次上稿 16:16
首次上稿 16:16
更新時間 16:35
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區知名地標設施奧萬大吊橋，下午1點40分許傳出年約2歲的幼兒從吊橋墜落溪床的意外事故，園區工作人員發現除通報消防隊也進行救援，但尋獲時已無呼吸心跳，警消人員持續進行CPR並送台中榮總埔里分院急救後仍宣告不治，意外發生原因由警方進一步調查釐清。
請繼續往下閱讀...
仁愛消防分隊於下午1點46分接獲報案，指奧萬大森林遊樂區的吊橋，有年約2歲孩童不慎墜橋，墜落至7、80公尺深的溪床，隨即趕往救援，消防局也加派埔里及中心碑消防分隊共計4車10人及當地多名義消前往救援。
下午2點7分幼童於溪床尋獲，但已無生命跡象，由警消人員持續進行CPR並送台中榮總埔里分院急救，但仍無法救回一命。
據了解，奧萬大森林遊樂區的吊橋兩側均有設置密集的圍網，一般大人或小孩無法從兩側的圍牆跨過，在橋上正常行走應是安全無虞，為何發生墜橋意外，警方已將家屬帶往派出所製作筆錄，進一步調查釐清中。