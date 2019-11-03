桃園竹圍漁港驚見手榴彈 證實為訓練彈無火藥

有民眾在竹圍漁港附近沙灘驚見手榴彈。（記者魏瑾筠翻攝）

2019-11-03 15:58:03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天上午10點多，有民眾在竹圍漁港附近驚見手榴彈，經海巡、軍、警前往處理，證實是使用過的訓練彈無危險疑慮，讓現場人員鬆了口氣。

海巡署北部分署第八岸巡隊表示，今天上午10點多，接獲桃園市政府警察局蘆竹分局轉民眾通報，於竹圍漁港彩虹橋福厚宮前方沙灘發現手榴彈。

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第八岸巡隊獲報後，立即派遣竹圍安檢所與巡邏人員前往開設封鎖線進行現場人、車管制，並與蘆竹分局外社派出所員警共同實施戒護。

第八岸巡隊表示，經通報陸軍大溪彈藥分庫未爆彈處理小組前往處理，今天中午12點多未爆彈處理小組初步研判是使用過訓練彈，彈內已無火藥，無危安顧慮，後續由大溪彈藥庫房將彈體殘骸帶回處理。

第八岸巡隊呼籲民眾，若於港區或岸際發生危安情事，可撥打海巡報案專線：118，海巡署將立即派員前往協處。

軍方證實，該手榴彈為訓練彈已無殺傷力。（記者魏瑾筠翻攝）

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