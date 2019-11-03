月經來才安全逞獸慾 禽獸男辯兩情相悅LINE曝罪行

2019-11-03 15:21:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子兩年前認識一名女大生，相約飲酒後送對方回租住處時，竟趁對方不勝酒力意圖染指，被害人以月事來拒絕，王男竟以月經來才安全性侵得逞，全案審理期間王男辯稱是兩情相悅，但女方以事後王男傳給她頻頻道歉的LINE訊息佐證，一、二審依強制性交罪判刑3年4月。

判決書指出，王男當年二月經友人介紹認識女大生，同年4月8日凌晨，兩人在麵攤吃完宵夜又至夜店飲酒聊天後，王男陪同女方搭乘UBER到女方租住處附近時，王男表示要至女方租住處繼續聊天遭拒，仍不斷要求欲至她租住處稍事休息並拉著她回家，兩人遂一同返回女方住處。

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女大生返回租住處後因不勝酒力倒在客廳沙發上，王男趁機將她抱入房間內放在床上撫摸胸部遭拒，仍無視將她壓在床上並吸吮胸部，被害人稱月經來請他不要這樣，他竟稱月經來才安全，不顧她的拒絕性侵得逞。

案經被害人提告王男辯稱，「我們是兩情相悅合意性交的」否認強制性交，法官從被害人提供的驗傷診斷書，記載被害人雙側乳頭周圍瘀青，與被害人證稱王男吸吮她胸部情節吻合。

法官並從兩人LINE對話查出，王男事後曾向被害人稱「怪我喝太多酒一時衝動以為你也喜歡我…請妳原諒我」、「我承認我的錯，喝醉酒太衝動對不起」、「請妳原諒我」等語。

只是若兩人為合意性交，王男何以要在案發後於LINE中一再表示道歉、後悔並請求原諒，刑事庭法官據此認定王男狡辯， 予以判刑3年4月，民庭法官則判他賠償被害人30萬元；可上訴。

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