刑事局月曆形象大使遭控當台商小三 女警官喊冤被設局

刑事局2020年月曆大使中有女警官遭爆是台商小三，照中女警官與本案無關。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-03 15:39:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事局一名拍攝明年形象月曆的兩線三星年輕女警官捲入台商小三風波，不但遭婚外情對象元配投訴媒體，還提供兩人間網愛談話紀錄及露乳溝的性感照片，刑事局督訓科已介入調查，女警官喊冤表示，是對方主動追求，當時並不知對方已有家室，察覺對方已婚後，隨即主動斷絕聯繫，她強調雙方雖曾出遊，但無發生親密關係，女警官甚至懷疑遭設局仙人跳，將採取法律行動捍衛自己清白。

刑事局9月間盛大推出2020年公益寫真年曆，並從上千人裡，選出25名刑事菁英擔任月曆形象大使，其中擔任某月形象大使的30歲女警官，遭人踢爆指控是越南台商小三，不但介入家庭，還傳性感照及網購情趣用品，刑事局昨主動進行訪談，該名女警官向督察人員表示，雙方在今年4月份在朋友聊天群組中認識，這名台商在5月份起主動追求，認識期間並不知對方已有家室。

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女警官向督察人員指出，兩人通訊軟體聊天內容大多天馬行空、互相瞎扯，至於被披露兩人間曾有露骨網愛對話，女警官喊冤強調，雙方雖偶有較曖昧或親密之言語，惟僅止於言語玩笑話或順其話語瞎扯，且這類對話通常是對方先主動提及，她也是順著對方的語氣來說話。

刑事局督訓科初步調查，這位台商與外勤女警官交往時均隱瞞已婚身分，女警官強調，8月中旬主動察覺對方已婚，立即斷絕聯繫，雙方認識過程中雖曾經出遊，但無發生親密（性行為）關係，並表示本案如造成損壞名譽，亦將採取法律途徑以捍衛自己清白。

據了解，捲入小三風波的女警官工作認真，外型甜美，對辦案有興趣，今年才調進專責重大金融詐欺犯罪的外勤大隊，刑事局昨進行風紀調查後，認女警官在外交友言行確有不檢、目前先將她調離原外勤單位，經人評會評估後再決定處分內容。

擔任刑事局月曆形象大使的女警官遭爆是台商小三。（記者姚岳宏翻攝）

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