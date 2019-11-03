以為警察忙總統選舉維安 流動賭場伺機竄入仍被逮...

歸仁警分局查獲流動賭場。（記者吳俊鋒翻攝）

2019-11-03 14:18:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕本月2日，藍綠陣營都在台南舉辦大型造勢活動，總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜「拚場」，市警局投入大批人力執行維安勤務，流動賭場以為警方無暇他顧，伺機竄入仁德區，歸仁警分局仍循線偵破，當場人贓俱獲。

歸仁警方接獲線報，台南與高雄交界處疑有流動職業賭場伺機而動，農曆春節將近，準備利用假日暖身，吸引賭客上門，抽頭牟利，隨即成立經專案小組，派員跟監。

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專案小組發現該集團為俗稱「妞妞」的撲克牌職業賭場，但多藏身郊區規避取締，且時常更換聚賭之處，四處流竄，查緝不易。

歸仁警方掌握，該賭場可能會在昨晚流竄至仁德區，白天忙完選舉維安勤務後，隨即展開部署，準備一網打盡。

晚間10點50分許，分局確認賭場位於中正西路與高雄市交界的1處鐵皮屋，逾20名警力加上保大特勤霹靂小組人員支援，以迅雷不及掩耳之勢攻破。

警方當場逮住了經營賭場的許姓主嫌、賭客等共 20人，並查扣撲克牌、骰子，還有通風報信用的手機，以及抽頭金與賭資4萬多元等證物。

警方調查後，將負責人許姓男子，把風的陳姓男子，還有清注工作人員依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，其餘賭客則以依違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。

歸仁警分局查獲流動賭場。（記者吳俊鋒翻攝）

警方清點相關證物。（記者吳俊鋒翻攝）

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