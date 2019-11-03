小貨車當救護車 暖心女警警車開道送醫救命

小貨車當救護車，暖心女警林玉惠開警車鳴笛開道，火速護送病患就醫急救。（記者湯世名翻攝）

2019-11-03 14:44:13

〔記者湯世名／彰化報導〕來不及了！台電外包廠商日前在彰化縣芬園鄉139線大彰路修剪樹木時，其中1名工人慘遭電擊當場休克昏迷，正巧彰化警分局交通分隊女警林玉惠開警車經過，工人們當場肉身攔車，林玉惠立即鳴警笛在前方開道，工人們以小貨車充當救護車在後方緊跟，原本需要20多分鐘的路程，整整縮短到只花9分鐘就抵達醫院，傷患經急救後恢復意識，最近也已出院，對於女警林玉惠協助相當感激。

林玉惠今天表示，當時她正好在芬園鄉處理完一起交通事故，開警車返回隊部途中，行駛到139線大彰路21公里處時，路邊突然有多名台電人員攔車，表示有1名50歲男性員工在修剪樹木時觸電休克昏迷，急需警車開道送醫。

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林玉惠發現情況危急，立即指示對方把昏迷的工人放在小貨車後方車斗上，由她鳴警笛在前方開道，小貨車則在後方尾隨，從大彰路火速沿南郭路再抵達旭光路上的彰化基督教醫院急診室，眾人將四肢癱軟的傷患趕緊抬上擔架後送入急診急救，所幸把握黃金救援時間，傷患在急救後恢復意識，最近也已出院。

林玉惠今天受訪時謙虛表示「這只是舉手之勞」，她從警3年多來第一次遇到這種事，當時心情很緊張，但一心只想救人，秉持專業救人心態，很感謝沿路用路人的配合讓道，讓原本需要20多分鐘的路程，最後只花了9分鐘就趕到醫院。聽到她出院感到很安慰，家屬也對她表示感謝之意，她對警察這份工作更感到非常光榮。

小貨車當救護車，暖心女警林玉惠開警車鳴笛開道，火速護送病患就醫急救。（記者湯世名翻攝）

暖心女警林玉惠開警車鳴笛開道，火速護送遭電擊病患就醫急救。（記者湯世名翻攝）

小貨車當救護車，由女警開警車鳴笛開道，火速護送病患就醫急救。（記者湯世名翻攝）

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