酒駕下坡路段開太快？男子自撞欄差點衝下果園

連男駕駛小客車失控撞上新社區大南坡護欄。（記者歐素美翻攝）

2019-11-03 14:15:27

〔記者歐素美／台中報導〕26連姓男子今天上午10點多駕駛小客車，從台中市新社區中興嶺往東勢路段，行經大南坡下坡路段時，車子失控自撞卡在護欄上，差點摔落山谷果園，幸僅脖子處輕微擦傷、送醫無礙，經酒測值0.11毫克未超標（0.15毫克），但因發生車禍事故，警方仍依規定函送。

東勢分局交通隊表示，今天上午10點44分左右，連男（26歲）駕駛小客車，從新社區中興嶺往東勢路段，行經大南坡時，因該下坡路段，坡度近90度，相當陡峭，連男不知是不熟路況或車速過快或酒駕？竟失控自撞護欄，致車子就卡在護欄上。

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車禍發生後，連男自行脫困，119獲報後出動救護車將他載往東勢農民醫院就醫，幸僅脖子處有輕微擦傷，無大礙。警方酒測發現，連男酒測值為0.11毫克，雖未超過0.15毫克的標準，但因發生車禍，只要酒測值在0.5~O.15毫克中間，警方仍依公共危險罪函送，由法院裁定。連男則坦承，前一晚曾喝酒。

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