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台商夫妻地下匯兌案 再押1成員

檢調查獲台商吳承霖、陳玟叡夫妻為首的兩岸地下匯兌集團，查扣史上最高的2.4億元現金。（資料照）

檢調查獲台商吳承霖、陳玟叡夫妻為首的兩岸地下匯兌集團，查扣史上最高的2.4億元現金。（資料照）

2019-11-03 12:05:06

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署今年8月破獲以台商吳承霖、陳玟叡夫妻為首的兩岸地下匯兌集團，查扣史上最高的2.4億元現金，整起案件目前有吳承霖夫妻、孫姓女子、黃姓女子等4名成員在押，專案小組日前再拘提一名集團成員劉姓男子到案，檢方訊後，11月1日向嘉義地院聲押禁見獲准。

檢方指出，劉男與吳承霖夫妻等人，共同自106年12月間起，分別在台北市及嘉義市等處，從事兩岸地下匯兌業務，並由吳承霖夫妻將營運所得藏放於嘉義縣大埔鄉陳玟叡娘家等處，截至目前為止，共計收取、支付金額高達80餘億元。

案發後，吳承霖夫妻、孫姓女子、黃姓女子等4名集團成員陸續遭收押。專案小組於10月31日指揮台南市調查處持搜索票，到另一成員劉姓男子台北市住處搜索，並拘提劉男到案。

嘉檢檢察官陳靜慧經漏夜訊問劉男後，認其涉犯銀行法第125條第1項等犯行，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向嘉義地聲押禁見，11日1日獲法院裁准。

檢方說，本案另掌握共犯男子黃文鴻，負責北部地下匯兌，但向地院聲押黃男未獲准，黃男獲釋落跑，已於9月16日對他發布通緝，通緝時效30年。

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