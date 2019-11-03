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KTV狂歡 軍人涉強吻女網友、伸豬手襲胸 最後付30萬換緩刑

軍方涉強吻女網友、伸鹹豬手襲胸，花30萬換緩刑。（示意圖）

軍方涉強吻女網友、伸鹹豬手襲胸，花30萬換緩刑。（示意圖）

2019-11-03 12:22:08

〔記者黃建華／高雄報導〕網路上有人說，「看到心儀的女生給她親下去，不是一巴掌，就是一輩子!」可別盡信，高雄一名現役軍人阿龍（化名）邀女網友到KTV飲酒唱歌，心生愛慕強吻，並把鹹豬手伸入女網友衣物內襲胸搓奶，下場是挨告強制猥褻，賠償30萬元和解，才獲法院宣告緩刑。

判決指出，在軍中服役的阿龍，去年7月7日在網路上結識甲女，次日中午邀約同往高雄市三民區一處自助式KTV飲酒唱歌，2人唱歌至當天晚間6時許，孤男寡女共處一室，阿龍竟起色心，在包廂內強行摟抱甲女，違反甲女意願，親吻其臉頰及嘴唇，並把手伸進甲女之衣物內，撫摸搓揉其胸部猥褻得逞。

被害女子事後報警提告，檢方將阿龍依強制猥褻罪嫌起訴。

法院審理時，阿龍與被害女子達成分期賠償30萬元和解，並先付了20幾萬元，法官因此雖將他依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金，但審酌他已與被害女子和解，宣告緩刑2年。本案可上訴。

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