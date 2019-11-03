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首頁　>　社會

強吻、猥褻女子 男大生判刑1年

（示意圖）

（示意圖）

2019-11-03 11:49:06

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名蔡姓男大學生，今年3月間一名女性友人前往其住處拜訪，蔡男竟起色心，強吻、猥褻被害女子嘴巴、胸部，並壓制被害人撫摸其下體，並以下體頂撞被害女子私處，被害人奮力抵抗掙脫後報警，高雄地院一審將蔡姓男大生依強制猥褻罪，判刑1年。可上訴。

判決指出，蔡姓男子與被害A女（已成年）為朋友關係，今年3 月25日12時30分許，A 女到蔡男的住處拜訪時，蔡男竟起色心，先強吻A 女嘴巴並將舌頭伸入，A 女反抗並拒絕，蔡男仍不顧，繼續強吻A 女的嘴，並將A 女壓制在床上，以下體 頂撞A 女的私處，A 女雖全力反抗，但因力氣差距太大無法成功逃脫。

蔡男得寸進尺，以嘴將A女之上衣咬上來後，再親吻A 女胸部，期間，並用手撫摸A 女私處，違反A 女意願之強制猥褻得逞。後因被害人持續反抗，蔡男才暫時停手，A 女趁機起身並立即離開該處，隨即撥打電話向陳姓友人求救，陳男趕抵前來搭載被害人離開，A 女之後報警處理。

案經林園警分局移請高雄地檢署偵查起訴。

高雄地院審理，認為蔡男僅為滿足個人性慾，對Ａ女強制猥褻，使被害人遭受極大痛苦與折磨，且迄未與被害人達成和解或賠償其所受損害，實有可議之處。但念及蔡男坦承犯行，及前無刑事前科，依強制猥褻罪判他有期徒刑1年。可上訴。

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