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首頁　>　社會

女友KTV徹夜狂歡被2男護送 醋男拔槍還沒發射就…

警方查扣空氣槍。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣空氣槍。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-03 11:50:07

〔記者王冠仁／台北報導〕25歲張姓男子日前早上7點多，開車外出搭載到KTV徹夜唱歌狂歡的女友，但他不爽在店外等了5分鐘女友遲未出現，最後女友是由2名男姓友人「護送」出來，他一時不滿，竟拿出一把空氣手槍作勢擊發。轄區警方獲報追查，循線逮到張，雖然空氣手槍沒有殺傷力，但張的行徑仍觸法，最上警方將他依妨害秩序罪送辦。

警方調查，日前早上7點多，張姓男子接獲女友電話，前往台北市成都路一家KTV要接女友，他女友從前晚就與友人到KTV徹夜唱歌狂歡。心裡已經萌生醋意的張，在KTV門口等了5分鐘仍等不到女友現身，最後更看到女友被兩名男姓友人「護送」出來，醋勁大發。

張氣得從腰間拿出一把空氣槍，在KTV門口筆畫作勢開槍，他女友見狀上前攔阻，但路旁民眾已經見狀嚇得報警。

轄區警方獲報追查，循線在新北市土城一帶逮到張，並在他車內查扣該把空氣槍，他聲稱當下沒有擊發，只是氣憤難耐；警方將槍枝送驗後發現殺傷力沒超過法定標準，但他的行為已經觸法，仍將他依法送辦。

張男（左一）見到女友（藍衣者）由兩名身穿白衣的男有人護送出來，氣得上前追問。（記者王冠仁翻攝）

張男（左一）見到女友（藍衣者）由兩名身穿白衣的男有人護送出來，氣得上前追問。（記者王冠仁翻攝）

張氣得拔槍作勢擊發。（記者王冠仁翻攝）

張氣得拔槍作勢擊發。（記者王冠仁翻攝）

張氣得掏槍。（記者王冠仁翻攝）

張氣得掏槍。（記者王冠仁翻攝）

警方逮到張在他車內搜出槍。（記者王冠仁翻攝）

警方逮到張在他車內搜出槍。（記者王冠仁翻攝）

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