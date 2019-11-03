衰賊！他盜刮逾5萬元刮刮樂全都摃龜 還要吃牢飯

蔡嫌（中）落網。（記者羅欣貞翻攝）

2019-11-03 11:34:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣潮州警分局於上月25日接獲報案，位於潮州鎮的一家投注站，一名中年男子佯稱購買刮刮樂彩券卻伺機竊取多張彩券，致投注站損失新臺幣8000元；經啟動跨區聯防機制清查後，發現屏東市及內埔鄉均發生類似案件，屏東縣政府警察局長葉明潭指示統合相關資訊，儘速查緝到案，以安定民心。

潮州分局偵查隊隨即成立專案小組，調閱監視器確認竊嫌即是橫行高屏地區投注站的蔡姓男子（高雄市，49歲），透過內政部警政署協作平臺分享情資，於10月31日晚間獲報蔡嫌出現於基隆市，旋即派員驅車北上，經徹夜埋伏於11月1日在基隆市租屋處緝獲蔡竊嫌到案，全案擴大偵辦中，並已聲押獲准。

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警方發現，蔡嫌近來在屏東地區至少涉及3案，都是佯稱買刮刮樂，然後不付錢就落跑，偷了價值共約5萬元的刮刮樂，男子落網後警方本欲追其不法所得，清查才發現原來他所竊得的至少上百張刮刮樂彩券，刮了之後竟然連一張都沒有中獎。

潮州警察分局也呼籲，若有投注站也曾受害，請於潮州分局聯絡。

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