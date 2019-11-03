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台灣第一家接班人要坐牢 創辦人出招仍無效

「台灣第一家」接班人陳星佑與陳鏡如遭判刑入獄，其父創辦人陳廷智為救兒女，雖聲請再審仍遭駁回。（資料照）

「台灣第一家」接班人陳星佑與陳鏡如遭判刑入獄，其父創辦人陳廷智為救兒女，雖聲請再審仍遭駁回。（資料照）

2019-11-03 11:32:19

〔記者溫于德／台北報導〕「台灣第一家」被查出將砷含量超標的工業用碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉，售予雜貨店、超市，並供旗下「台灣第一家鹽酥雞」店面使用，觸犯食安法「食品添加物有毒而加工罪」，第二代接班的次子子陳俊智、長女陳鏡如，各被判刑2年6月、2年確定，須入獄服刑。但外傳兩人的父親即創辦人陳廷智為救兒女，向高等法院聲請再審，仍遭駁回。

高院公布駁回理由指出，雖陳廷智指2015年4月遭檢警查獲後，下游廠商與店家已要求退貨、退款，至隔年底，也已退款下游店家共2662萬餘元，因此這些店家拿到錢後並未受到損害，法院後來認定實際銷售金額1億餘元有誤；但合議庭認定陳廷智所述並非新事實與新證據，不符再審條件，上月25日裁定駁回。

陳廷智2001年將經營權交給子女，胡椒配方傳給陳星佑，由陳星佑主掌生產業務，陳鏡如則負責業務、會計。陳星佑2007年得知碳酸鎂可避免胡椒粉受潮、結塊，1公斤食用碳酸鎂成本約220元、工業用碳酸鎂約50元，價差達4倍之多，便購買工業用碳酸鎂添加在食品中。

食安法2014年修正後，雖不溯及既往，但陳星佑仍以1比20比例，將工業用碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉賣給超市、雜貨店，並供自家鹽酥雞店使用。新北市衛生局2015年4月發動稽查，發現台灣第一家產品砷含量超標，屬有毒添加物，認長期食用恐傷肝腎，移送檢方起訴。

一審判陳星佑2年、陳鏡如1年，沒收1588萬元犯罪所得；二審加重改判2年6月、2年，並將銷售額1億餘元視為犯罪所得，宣告沒收，合議庭也痛斥陳星佑、陳鏡如犯後沒有悔意；姊弟上訴三審辯稱無犯罪故意，但三審認定一、二審判決無違誤，駁回上訴確定。

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