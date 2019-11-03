網友邀投資稱高報酬 阿嬤貪利解180萬元定存想賺一票 結果…

婦人受網友遊說動心，解除180萬元定存欲匯款，幸虧警方及時阻止，免於受騙。（記者黃建華翻攝）

2019-11-03 10:20:08

【記者黃建華/高雄報導】詐騙手法層出不窮，素未謀面的網友邀約投資，通常極有可能是詐騙的圈套，新興分局員警就阻止了一位險遭網友利誘投資詐騙的婦人匯款，成功替其保住了180萬元的血汗錢。

新興分局中正三路派出所於前日接到轄內中國信託銀行通報，一名陳姓婦人（68歲）欲解除新台幣180萬元之定存，並聲稱一名網友以低資本高報酬的投資方式想與自己合夥發財，中正三路派出所巡佐許志銘及警員莊坤翰立即聯想到這是詐騙集團慣用行騙的手法，急忙與婦人確認網友身分與實際聯繫管道，並向陳婦曉以大義及告知相關案例，她才恍然大悟，直呼驚險，「差一點自己就要血本無歸了！」

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中正三路派出所所長王宗明表示，現行詐騙手段推陳出新，隨著網路發達，詐騙集團近年透過各種管道竊取個資，並利用人性的弱點唆使民眾花小錢賺大利，都可能讓人落入圈套而不自知；謹記匯款之前停看聽原則，停下來冷靜思考，撥打165反詐騙專線，或是尋求銀行行員專業協助都是很好的辦法，千萬不要一時衝動而讓身家財產落入歹徒手中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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