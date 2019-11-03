祈禱！國道1死5傷車禍 母死女嬰命危未來3天是關鍵

國道重大死傷車禍，母死女嬰命危，彰基漏夜搶救後指出未來3天是關鍵。（民眾提供）

2019-11-03 09:04:09

〔記者湯世名／彰化報導〕為女嬰祈禱！發生在昨天的國道1號彰化路段1死5傷重大車禍，彭姓女護理師傷重不治，其年僅8月大的幼女命危，經醫護人員漏夜搶救，醫院指出因猛烈撞擊導致女嬰肺部挫傷，入院時緊急給予插管維持呼吸，目前心跳、血壓已逐漸穩定，但仍有生命危險，未來3至7天是關鍵期。

彰化基督教醫院發言人周志中指出，這名8個月大的女嬰，目前繼續在兒童醫院兒童加護病房密切搶救治療，經過電腦斷層掃描檢查顯示，腦部無明顯的出血，但還需密切觀察後續延持性出血；疑似當時撞擊外力導致女嬰肺部挫傷，昨天女嬰入院時緊急給予插管維持呼吸；經檢查腹部雖無明顯出血，但抽血檢查血紅素確是下降，緊急輸血125cc，並施打止血針，在連續監測血紅素數據下，目前血紅素已經沒有低下狀況，體內出血止住了，也就是體內沒有再出血。

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他說，今天觀察女嬰心跳、血壓數據在合理範圍內，漸漸趨於穩定，但尚未脫離危險期，還需3至7天密切觀察與治療，醫護人員持續全力搶救，也希望各界為女嬰祈禱，希望女嬰能脫離危險恢復健康。因避免躁動，目前有施以微量鎮靜，眼睛與手腳活動力，已比昨天入院時更佳。因施以氣管內管插管微持呼吸，還有給予微量鎮靜，會影響昏迷指數的判定。維獨從眼睛，手腳的活動力判斷，是漸漸趨於穩定，也比昨天入院時更好一些。

這起國道重大車禍發生在昨天上午10時許，國道1號北上223公里彰化北斗路段傳出5輛車連環追撞事故，其中謝姓男子偕同彭妻與8個月大女嬰同車北上，不料遭遇死劫，彭女傷勢過重送醫不治，女嬰因遭受猛烈撞擊傷勢也相當嚴重。全案肇事責任與確實原因由國道警方深入釐清中。

國道重大死傷車禍，母死女嬰命危。（民眾提供）

昨天國道1號5車連環追撞，釀1死5傷重大車禍。（民眾提供）

昨天國道1號5車連環追撞，釀1死5傷重大車禍。（民眾提供）

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