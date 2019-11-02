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婦抱童踏青遭滑翔機爆頭亡 同行母悲痛：都要走出公園了！

林女遭遙控滑翔機砸中死亡。（記者陳彥廷翻攝）

林女遭遙控滑翔機砸中死亡。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-02 23:09:48

［記者陳彥廷／屏東報導］墾丁國家公園今天下午驚傳有遊客要離開龍磐公園時，竟遭附近正在比賽的無動力斜坡滑翔機撞破腦袋而死，走在死者前方的其母，只聽到一聲巨響，一瞬間女兒竟就此與他們及其1雙兒女天人永隔。

「都已經要走出公園了！」死者林女母親悲悽表示，自己和先生的同學到墾丁旅遊，下午最後1站到龍磐公園踏青，前往崩崖邊時，確實有看到遠方的天際有搖控飛機在飛，當時不以為意，沒想到最後竟釀成大女兒的死劫。

林母表示，當時大女兒抱著2歲的孫子跟在她的後方，走在木棧道上正要離開龍磐公園，只聽到一勢巨響，一回頭就看到女兒滿頭是血頭骨破裂倒在血泊中，旁邊則是散落著搖控飛機的殘骸，站在大女兒身後的先生就算目睹，卻根本來不及阻止。

林女遭撞後摔倒，手中懷抱的小孩也滑落地上，右頸也被割出1道長長傷口，差點割到頸動脈，林母趕緊把孫子救起，送醫也縫了8針，林母悲悽表示，來國家公園且走在步道上，為何會被搖控飛機撞擊，大女兒就這樣一瞬間就離開人世，質疑場地安全性。

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