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小課員冒用鄉公所名義 擅發22件公文私吞規費

公懲會認為吳員違失情節重大，判撤職兩年。（記者吳政峰攝）

公懲會認為吳員違失情節重大，判撤職兩年。（記者吳政峰攝）

2019-11-02 19:51:48

〔記者吳政峰／台北報導〕屏東縣萬丹鄉公所農業課吳姓課員在未經授權下，竟擅自核發核發農用證明、容許使用同意書等22案件，還私吞申請人繳納的規費，行徑離譜，日前被屏東地院依偽造文書罪判刑2年、緩刑5年，公懲會收案後，認為吳員違失情節重大，日前判撤職2年懲戒。

吳員擔任萬丹鄉公所農業課課員時，負責農業用地作農業使用及作農業設施容許使用等證明之核發、農業推廣等業務，卻在2014年9月至12月期間，冒用鄉公所名義擅自核發19件農用證明、3件容許使用同意書，且將審查規費據為己有，未依規定開立繳款單，亦未向鄉庫繳納規費。

公懲會指出，「農業用地作農業使用證明書（農用證明）」、「農業用地作農業設施容許使用同意書（容許使用同意書）」之認定及核發，需繳納行政規費，受理機關得組成農業、建設、民政（地政）等跨機關審查小組，必要時辦理實地勘查，再由農業課課長及主任秘書審核、鄉長核定，吳員明知此事卻未依程序辦理，反擅自核發證明書。

2014年8月間至同年12月17日，吳員核發農用證明、容許使用同意書共22案件，其中10件申請案未依法會辦其他審查單位，完成審查程序，且全部申請案，均未經鄉長或主任秘書授權，總計冒用萬丹鄉公所名義擅自核發19件農用證明、3件容許使用同意書。

不僅如此，申請人所繳交的審查規費共1500元，吳員還據為己有，未開立繳款單向鄉庫繳納。

公懲會認為，公務員應誠實清廉及公務員執行職務，力求切實，吳員的違失行為已嚴重影響機關信譽並戕害公務員形象，為維護公務紀律，評議後認為撤職2年懲戒為妥。

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