又有外送員出車禍 Uber Eats擦撞騎士

又見外送員車禍！中壢實踐路、大仁街口昨天下午發生Uber Eats送外員擦撞騎士車禍。（記者許倬勛翻攝）

2019-11-02 17:06:35

〔記者許倬勛／桃園報導〕又見外送員車禍！昨天下午4點左右，桃園市中壢區實踐路、大仁二街路口，Uber Eats賴姓機車騎士為閃躲左轉貨車，騎入對向車道，撞上直行李姓騎士，所幸雙方車速均不快，只有擦傷，無生命危險，詳細車禍原因警方釐清中。

美食平台外送員近日頻傳車禍意外，國慶連假期間foodpanda和Uber Eats就各有1名外送員在外送途中車禍身亡。

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昨下午4點13分，23歲Uber Eats賴姓外送員外送途中行經實踐路，一輛貨車從大仁二街左轉，賴男未減速停下，反而騎到對向車道，迎面撞上直行機車，兩人應聲摔倒，幸意識清楚、僅有擦傷，無生命危險，經警方酒測顯示為0，肇責有待評估。中壢警方呼籲，用路人行經路口時務必提高警覺減速慢行，以維護行車安全。

中壢實踐路、大仁街口發生Uber Eats騎士車禍。（記者許倬勛翻攝）

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