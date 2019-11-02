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市立聯合醫院愛滋病防治個案管理師涉毒 警逮人送辦

台北市立聯合醫院擔任愛滋病個案管理師的邱姓男子，涉嫌提供給一名藥頭毒品，北市警松山分局日前趁邱男自日本參加研討會返國時，在機場當場逮人，經帶回其住處起獲安毒吸食器與200多公克安毒，訊後將他依毒品罪嫌送辦。示意圖，與新聞無關。（資料照）

台北市立聯合醫院擔任愛滋病個案管理師的邱姓男子，涉嫌提供給一名藥頭毒品，北市警松山分局日前趁邱男自日本參加研討會返國時，在機場當場逮人，經帶回其住處起獲安毒吸食器與200多公克安毒，訊後將他依毒品罪嫌送辦。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2019-11-02 17:02:51

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市立聯合醫院擔任愛滋病個案管理師的邱姓男子，涉嫌提供給一名藥頭毒品，北市警松山分局日前趁邱男自日本參加研討會返國時，在機場當場逮人，經帶回其住處起獲安毒吸食器與200多公克安毒，訊後將他依毒品罪嫌送辦。

上月中旬，警方在逮捕一名李姓的毒品藥頭後，追查其毒品上游，鎖定43歲邱嫌佈線偵查，經多日的埋伏，發現邱嫌位在北市萬華區的住處，出入分子複雜，懷疑可能是毒窟，立即報請檢方指揮，並申請拘票及搜索票。

邱嫌上月26日前往日本參加愛滋病防治相關研討會，警方將其進行境管。前晚，當邱嫌結束研討會返國，在機場立即遭航警逮捕，警方專案小組經帶回他北市萬華區的住處搜索，起獲毒品吸食器、安毒與分裝袋等贓證物。訊中，邱嫌雖否認販毒，並表達毒品都是友人所寄放，仍被送辦。

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