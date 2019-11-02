祖孫車禍雙亡今出殯 告別式展少女漫畫圓夢家屬淚崩

告別式場展出少女的漫畫作品，替她一圓漫畫家的夢。（民眾提供）

2019-11-02 16:59:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓資優國中女生，上月中旬放學由外婆騎車搭載遭砂石車輾過當場雙亡，兩人今天出殯舉辦告別式，由於少女的未來心願是成為漫畫家，會場除展出她生前作品替她圓夢，其就讀國中也追贈畢業證書，場面哀戚令人鼻酸。

該起車禍發生在上月16日傍晚，成績優異就讀居仁國中資優班的13歲張姓少女，一如往常由疼愛她的73歲王姓外婆騎車載送放學，途中行經東區進化路、自由路、建成路叉路口時，與一輛右轉的砂石車發生碰撞，祖孫連人帶機車摔倒在地被捲入車底輾過，當場雙亡。

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據了解，當天是少女段考結束的日子，她每天跨區上學苦讀，外婆特別溫馨接送，孫祖的感情也很好，沒想到雙雙遇上死劫，讓家人悲痛不已，看到遺體當場崩潰痛哭。

祖孫倆今天出殯舉辦告別式，家屬表示，由於少女對漫畫真的充滿天份及熱情，未來心願是成為漫畫家，從小至今的漫畫練習作品不計其數，會場因此也展出她生前畫的漫畫作品，想完成她成為漫畫家的心願，期間連同家屬及少女的同學看著畫作時都紅了眼眶，相擁而泣，場面哀戚，令人看了鼻酸。

少女外公則說，妻子和外孫女因砂石車都因此離開人世，讓他感到非常不捨也非常不甘心，希望政府能立法做相關規定，不要讓砂石車再成為馬路殺手。

祖孫倆今天出殯舉辦告別式。（民眾提供）

居仁國中也追贈畢業證書。（民眾提供）

場面哀戚令人鼻酸。（民眾提供）

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