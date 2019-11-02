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台東獨居老翁6天沒進食 險活活餓死

大武警員發現獨居老翁6天未進食，通報消防隊送醫。（記者黃明堂翻攝）

大武警員發現獨居老翁6天未進食，通報消防隊送醫。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-02 16:32:51

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣大武鄉大武村7旬獨居老翁久未進食，餓昏倒臥地板，村長訪視發現異狀，向警方報案，大武警察分局員警到場，即時通知救護車送醫救護，成功挽救老翁性命。

大武派出所警員黃昱翔、江長庭日前接獲大武村董村長來電稱，住在村內有位獨居老翁已多日未見出門，本來要去他家拜訪他，沒想到在他家外面呼喊卻沒有回應，擔心他發生危險，所以立刻報警。

員警抵達現場見老翁身形消瘦，意識雖清楚但無法起身，有氣無力向員警說，已多日沒有進食，全身無力，所以癱軟在地板上爬不起來。

警方說，老翁年約70歲，之前有發生車禍腦部有開過刀並有失智的傾向，加上獨居乏人照顧，過著有一餐沒一餐的生活，員警為老翁安全起見，立即通報消防隊將他送往醫院救治。

大武分局提醒，近來天氣明顯轉涼日夜溫差大，家中有老年人應多加注意日常起居安全，民眾如有生活困難需求，警方會協助通知社福單位處理。

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