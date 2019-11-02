中市一分局「大師兄」好樣的！ 榮獲全國警察後勤楷模

「大師兄」廖員榮獲全國警察後勤楷模表揚。（記者許國楨翻攝）

2019-11-02 15:48:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局警務佐廖尹良，在該分局服務迄今長達35年，對分局過往歷史瞭若指掌堪稱活字典，且對於財產、廳舍營繕、裝備保養、採購等後勤工作亦投入超過10多年，更是同仁公認的「大師兄」，此次因為承辦後勤業務工作表現績優，獲得警政署肯定榮獲全國警察後勤楷模表揚，同仁都說實至名歸。

廖員自從於73年警專畢業後即分發至該分局服務，迄今已長達35年，在分局中也是大家公認的「大師兄」，因為在警界後勤業務事繁責重往往被視為苦差事，因為裝備甚多，保養維護工作也很繁雜，光一個分局大小槍枝即達5百枝以上，汽機車也有3百輛以上，還包括無線電、防彈衣、防彈盾牌及各類子彈等。

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平時除要做好保養維修工作，如果發生故障也要即時進行排除，所以他經常在三更半夜被同仁叫醒去處理各項裝備的疑難雜症，確保同仁出勤時裝備均能正常使用，也順利達成守護轄區治安的任務，而警政署上月底頒發全國警察後勤楷模獎項，其中台中市警局有2位同仁獲獎，而廖員則是唯二獲獎人員之一，讓同仁莫不豎起大拇指說，「大師兄」真是好樣的。

廖員表示，後勤業務屬於無形英雄性質，工作表現也無法像外勤人員一樣受到媒體的注目及吸引長官目光，這份工作需要默默耕耘，耐得住寂寞，如今受到警政署肯定，對他而言是份榮譽同時也是責任的加重，期盼未來能持續做好本身的工作，給後期學弟妹一個標竿，繼續為單位爭取榮譽。

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