國道5車連環撞1死1命危 未保持安全車距是釀禍主因

謝男駕駛的自小客車被撞得扭曲變形。（記者顏宏駿攝）

2019-11-02 14:28:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住台南市的謝男偕太太和8月大的女兒及2名友人，一起到台北參加友人的喜宴，不料途經國道中山高北斗路段國道中山高發生車禍，警方初步調查，肇禍車輛未能保持安全車距是肇事主因。

這起車禍發生於今天上午10時許，謝家原本開開心心上路，孰料車子來到北上223.3公里彰化北斗路段，前方出現壅塞，謝男緊急煞車失控，卻不幸遭後方由何男駕駛的貨車攔腰迎面撞上，釀成悲劇。

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死者彭女是謝男的妻子，當時坐在副駕駛座，受創最嚴重，送醫不治，這部車子嚴重扭曲變形，車內5人含坐在嬰兒座椅的女嬰都受重傷。

警方表示，發生追撞的共有5部車輛，第一部自小客車由蕭女駕駛，她已發現前方雍塞，車速放慢，緊接在後的兩部休旅車均減速，排在第4部的謝男見前方有車況，急忙煞車卻失控，慘遭後方的何姓貨車司機高速衝撞。

警方表示，未能保持安全車距是這起悲劇肇事主因，依規定小客車行駛國道，與前方的車距是車速除以2，若時速100公里，就要與前方保持50公尺的車距，貨車則是車速減20，如時速100，就得跟前車保持80公尺的車距。

駕駛座安全氣囊爆開，但坐在副駕駛座的彭女仍傷重不治。（記者顏宏駿攝）

左邊的貨車由何男駕駛，他追撞前方謝男開的自小客車（右）。（記者顏宏駿攝）

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