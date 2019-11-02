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建材行貨車凌晨失火延燒鐵皮屋 員工：疑外接喇叭釀禍
2019-11-02 14:53:54
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一處建材行停車場驚傳火警，一輛停放建材行前方的貨車凌晨突然失火，起火之際不斷鳴響的警報器嚇醒附近住戶，看見火光連忙報警，新北市消防局第三大隊、鷺江等分隊趕往滅火，及時阻隔火燒車延燒上方的鐵皮屋，雖然員工懷疑是貨車上外接喇叭短路釀禍，確切起火原因仍待進一步調查釐清。
據了解，這起火警發生在今天凌晨4時20分許，消防局第三大隊、鷺江分隊到場時，發現貨車車頭陷入火海，火勢上竄波及二樓高的貨櫃屋，消防單位連忙滅火，及時阻隔延燒，將燃燒面積控制在一坪左右，沒有人員傷亡。
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建材行員工當時住在貨櫃屋內，他說這輛貨車停在空地，懷疑車上外接警報器的喇叭，導致短路起火，當時貨車警報器無故響起，他們出來查看，拿遙控器要關掉警報器，卻都沒有反應，不久車輛就起火燃燒。