獨家》罹癌藥頭住院屢要探病者買「原子筆」 警識破暗語破案

高雄市一名罹癌藥頭，利用到知名醫院住院治療掩護販毒，高雄地院一審，近日將蘇男依涉犯15次販賣一級毒品罪判刑，不過，販賣一級毒品最輕本刑雖為無期徒刑起跳，但合議庭審酌蘇男每次販賣數量、金額並不多，僅將他判處應執行19年。可上訴。（示意圖）

2019-11-02 14:02:32

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄警方緝毒，監控一名蘇姓「藥頭」，發現他罹患肝癌長期住進某知名醫院治療，原以為他會因此收斂，打算放棄監控，但警方反覆參詳監聽譯文，卻發現蘇男多次要前往探病的吳男、周男等人「多買幾支原子筆」，探病者也說「要包2千元給蘇買營養品」，警方參透「原子筆」是注射針筒，2千元是購毒價金暗語，前往病房搜索果然起獲海洛英、磅秤、夾鏈袋、針筒，這起罹癌藥頭利用醫院販毒案才曝光。

高雄地院一審，近日將蘇男依涉犯15次販賣一級毒品罪判刑，不過，販賣一級毒品最輕本刑雖為無期徒刑起跳，但合議庭審酌蘇男每次販賣數量、金額並不多，僅將他判處應執行19年。可上訴。

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這起罹癌藥頭，利用到知名醫院住院治療掩護販毒案，發生在2018年間。據了解，家住前鎮區的蘇姓男子，因被警方懷疑為販毒藥頭，遭警方聲請上線監聽其手機，但警方監聽沒多久，蘇男就因罹患肝癌住進苓雅區某知名醫院治療。

蘇男罹癌住院後，他的通聯電話大多是朋友要去探病，或送便當的內容，甚至要朋友幫他買兒子「要畫圖的」東西。警方原認為他在醫院內，有醫護人員在場，短期內應該不會再碰觸毒品，本打算下線，但緝毒幹員反覆參詳監聽譯文，總覺得蘇男要朋友買「畫圖的」、「原子筆」等次數太頻繁，朋友要包紅包給他買營養品也講明「金額是2千元」；他有時主動聯繫朋友去看他，朋友表示「沒力氣!」他卻回說:「你來就有力氣了!」

而打電話給蘇男的有人有時也會說，「要找人代班」，住院的蘇男會問友人「要叫幾個工人!」

由於前往探病，並與蘇男經常通聯的吳姓、洪姓、周姓、蔡男、陳男等5人幾乎都有毒品前科，警方最後悟透蘇男與友人的暗語:「要畫圖的原子筆」是注射針筒，「畫圖」就是要施打海洛英，代班工人要幾個，就是要買幾包。

警方於是在2018年8月28日前往醫院，搜索蘇男的病房，果然起獲海洛英1包、針筒、夾鏈袋、電子磅秤等證物，且吳男等5名「藥腳」證稱，前後共15次向蘇男購買1千元到2千元不等金額海洛英毒品。

蘇男雖矢口否認，並供稱是合資購買毒品，並非販賣或轉讓，毒品購自綽號「明堂」的男子，但警方監聽「明堂」2個月，並未發現其有販毒事證。

高雄地院一審因此將蘇男依涉犯15起販賣一級毒品罪，判處應執行19年。可上訴。

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